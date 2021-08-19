"Непогано грали, але суперник весь матч стояв позаду, оборонявся. Це була їхня мета – просто поставити автобус. Загалом вони нічого не створили біля наших воріт, крім моменту, коли в кінці гри Жора виручив, а також безглуздого гола. М'яч не йшов у ворота, був не наш день.

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Звичайно, матч у Мілані проти Інтера був важким, але ми не повинні шукати відмовки, списувати невдачі на двобій із сильним суперником або переліт. Ми маємо виходити і здобувати перемогу в кожному матчі. Просто нам сьогодні не пощастило.

Як підтримуємо зв'язок з Луческу? Містер спілкується з нами по телефону. Бажаємо йому здоров'я від усієї команди, щоб він скоріше до нас повернувся і почав працювати на тренуваннях. Всі чекають на нього. Його не вистачає", – цитує Шапаренка сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Мірча Луческу пропускає останні матчі Динамо через проблеми зі здоров'ям. Румунському фахівцеві видалили кісту, після чого лікарі рекомендували йому утриматись від перельотів і безпосереднього керівництва командою.

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