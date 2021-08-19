"У нас не було моментів на 3-4 голи. Ми створювали свої моменти, а Інгулець дуже добре оборонявся, перекрив всією командою всі зони. Позаду закривали все, нам було важко підійти до їхніх воріт. А вони вибігали в контратаки, у них з'являлися моменти. Важка гра. Не грали так, як повинні були грати.

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Коли немає типового центрфорварда, який бореться, вигризає м'ячі – доводиться точно віддавати паси, щоб гравець, який вбігає у штрафний майданчик, міг забити цей м'яч. При такій насиченій обороні це дуже складно.

Сьогодні винна вся команда. Повинні були і накрити, і перекрити, і не дати пробити. Всі винні. Почнемо розбирати цю гру і подивимося. У нас матчі через два дні на третій, через три дні на четвертий – ніколи сумувати чи радіти. Треба рухатися далі", – сказав Караваєв у програмі УПЛ Online.

Нагадаємо, у матчі четвертого туру УПЛ Динамо несподівано розписало нічию з останньою командою чемпіонату – Інгульцем (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці кияни з 10-ма очками йдуть другими, відстаючи від лідера – Десни – на два пункти. Інгулець з 1 балом залишається останнім.

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