"Неплохо играли, но соперник весь матч стоял позади, оборонялся. Это была их цель – просто поставить автобус. В целом они ничего не создали у наших ворот, кроме момента, когда в конце игры Жора выручил, а также нелепого гола. Мяч не шел в ворота, был не наш день.

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Конечно, матч в Милане против Интера был тяжелым, но мы не должны искать отговорки, списывать неудачи на поединок с сильным соперником или перелет. Мы должны виходить и одерживать победу в каждом матче. Просто нам сегодня не повезло.

Как поддерживаем связь с Луческу? Мистер общается с нами по телефону. Желаем ему здоровья от всей команды, чтобы он скорее к нам вернулся и начал работать на тренировках. Все ждут его. Его не хватает", – цитирует Шапаренко сайт "бело-синих".

Напомним, Мирча Луческу пропускает последние матчи Динамо из-за проблем со здоровьем. Румынскому специалисту удалили кисту, после чего врачи рекомендовали ему воздержаться от перелетов и непосредственного руководства командой.

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