Росіянин Дмитро Селюк стверджує, що долучився до переїзду Віктора Циганкова з Динамо в іспанський клуб.

"Ну, пішов Мудрик у Челсі – і слава Богу. Я тут теж взяв участь у переході Циганкова до Жирони. І жодна політична складова не вплинула.

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Мені яка різниця – українець він, азербайджанець чи ще хтось? Повірте, якщо Челсі справді буде зацікавлений у придбанні російського футболіста, жодної проблеми не буде", – заявив Селюк в інтерв'ю російським "ЗМІ".

Нагадаємо, 25-річний вінгер збірної України перебрався з Динамо в Іспанію 17 січня за 5 мільйонів євро. За новий клуб Віктор ще не дебютував, але це може статись завтра, 5 лютого, проти Валенсії.

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