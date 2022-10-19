Франк Крамер больше не является наставником "кобальтовых". Вытаскивать Шальке из кризиса будет другой тренер.

Гельзенкирхенский клуб, который после года отсутствия вернулся в Бундеслигу, уволил 50-летнего Франка Крамера с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. Сегодняшнюю тренировку Шальке провели ассистенты экс-наставника, информирует официальный сайт клуба.

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"После выхода в Бундеслигу у нас была одна цель – остаться в ней. До последнего все в Шальке были уверены, что ситуации можно исправить с теми же кадрами. Но пришло время для кадровых перемен.

"Мы должны набрать очки в последних пяти играх чемпионата перед перерывом на чемпионат мира, чтобы потом как можно лучше подготовиться ко второй половине сезона, который станет переломным для нашего клуба. Желаем Франку Крамеру успехов в дальнейшей карьере и благодарим за работу", – объяснил увольнение тренера спортивный директор Шальке Рувен Шредер.

Крамер возглавил Шальке летом этого года, а прежде работал в Арминии, Зальцбурге, Фортуне, Хоффенхайме и юношеских сборных Германии разных возрастных категорий. Под его руководством гельценкирхенцы занимают 17 место в Бундеслиге – 10 матчей, 1 победа, 3 ничьих, 6 поражений.