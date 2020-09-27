Шальке на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с Давидом Вагнером и его тренерским штабом.

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"Мы все надеялись, что сможем вместе с Давидом Вагнером изменить ситуацию. К сожалению, первые два поединка нового сезона не дали необходимых результатов", – говорится в лаконичном объяснении на сайте.

Дела у Шальке в Бундеслиге действительно плохи – команда проиграла Баварии и Вердеру с общим счетом 1:11 и является главным неудачником начала чемпионата. А с учетом предыдущего сезона безвыигрышная серия "кнаппен" составляет 18 матчей.

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