toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шальке цікавиться Бенатія

12:16 1 Читать на русском
Шальке цікавиться Бенатія
Мехді Бенатія / соцмережі

Захисник Ювентуса Мехді Бенатія може перейти в Шальке Євгена Коноплянки.

Шальке зацікавився у підписання захисника Ювентуса Мехді Бенатія, повідомляє Transfermarketweb.

Шальке готує трансферну революцію – Коноплянка і Ко можуть звільнити місце новому улюбленцю Тедеско та зірці Ювентуса

Мароканець незадоволений своїм становищем в туринському клубі, де в сезоні 2018/19 він зіграв лише в 6 поєдинках, і хоче цього січня змінити прописку.

Головним конкурентом "кобальтових" у боротьбі за захисника є їхній найпринциповіший суперник – дортмундська Борусія.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Німеччини Шальке Шальке Ювентус Ювентус Німеччина Трансфери Ювентуса Мехді Бенатія Мехді Бенатія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
34
хв
Ам'єн
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук