Шальке цікавиться Бенатія

Захисник Ювентуса Мехді Бенатія може перейти в Шальке Євгена Коноплянки.

Шальке зацікавився у підписання захисника Ювентуса Мехді Бенатія, повідомляє Transfermarketweb.

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Мароканець незадоволений своїм становищем в туринському клубі, де в сезоні 2018/19 він зіграв лише в 6 поєдинках, і хоче цього січня змінити прописку.

Головним конкурентом "кобальтових" у боротьбі за захисника є їхній найпринциповіший суперник – дортмундська Борусія.