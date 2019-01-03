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Бенатія сподівається покинути Ювентус вже взимку

4 січня 06:00 0 Читать на русском
Бенатія сподівається покинути Ювентус вже взимку
Мехді Бенатія / Фото AP

Захисник Ювентуса Мехді Бенатія незадоволений своїм станом справ у туринському клубі.

Бенатія прагне змінити клуб вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Calciomercato.

Мілан близький до підписання Бенатія

Основною причиною такого рішення є відсутність ігрової практики в туринському клубі.

За інформацією видання, керівництво Ювентуса зробить все можливе, щоб залишити Бенатія в складі команди як мінімум до кінця цього сезону.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Бенатія зіграв лише у 5-ти матчах.

Ремзі підписав попередній контракт з Ювентусом, – ЗМІ

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Мехді Бенатія Мехді Бенатія Ювентус Ювентус Італія Трансфери Ювентуса
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