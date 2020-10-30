В рамках 6-го туру Бундесліги Шальке у рідних стінах розійшовся миром із Штутгартом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шальке намагався перервати 21-матчеву безвиграшну серію у поєдинку із Штутгартом. У середині першого тайму "кнаппен" відкрили рахунок. Харіт навісив з штрафного удару, а Тіаві, на дальній стійці, замкнув головою. "Червоні" більше били по воротах і гостріше діяли у атаці, але до перерви забити не змогли.

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У другій половині зустрічі гості отримали шанс зрівняти за рахунок пенальті, який було призначено за гру рукою у карному майданчику. Його не змарнував Гонсалес – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. До кінця матчу обидві команди відчайдушно намагались вирватись уперед, але забити не вдалось жодній і фінальний свисток зафіксував нічию. Останню перемогу "кнаппен" святкували ще у січні.

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