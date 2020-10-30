В рамках 6-го тура Бундеслиги Шальке в родных стенах разошелся миром со Штутгартом. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Шальке пытался прервать 21-матчевую безвыигрышную серию в поединке с Штутгартом. В середине первого тайма "кнаппен" открыли счет. Харит навесил со штрафного удара, а Тиави, на дальней штанге замкнул головой. "Красные" больше били по воротам и острее действовали в атаке, но до перерыва забить не смогли.

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Во второй половине встречи гости получили шанс сравнять за счет пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной. Его не упустил Гонсалес – голкиперу не удалось угадать направление удара. До конца матча обе команды отчаянно пытались вырваться вперед, но забить не удалось ни одной и финальный свисток зафиксировал ничью. Последнюю победу "кнаппен" праздновали еще в январе.

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