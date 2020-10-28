Із 2 листопада Бундесліга знову закриє доступ на стадіони для вболівальників, повідомляє T-online.de.

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Федеральний уряд на чолі з Ангелою Меркель посилив карантинні обмеження через зростання кількості інфікованих COVID-19. У Німеччині знову закриють ресторани та інші заклади відпочинку, а також скасують масові заходи. Матчі без глядачів стануть сумною реальністю німецької першості мінімум на місяць. Раніше влада дозволила заповнювати арени на 20 %.

До слова, 6-й тур Бундесліги стартує 30 жовтня. Як наслідок, лише матч Хоффенхайм – Уніон у понеділок зіграють без глядачів.

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