Шальке підписав Кабака, яким цікавився Мілан

Захисник Штутгарта Озан Кабак офіційно перейшов у Шальке.

Шальке підтвердив перехід 19-річного захисника Штутгарта Озана Кабака. Деталі контракту наразі невідомі. Шваби, які вилетіли з першої Бундесліги, отримали 15 млн євро.

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В сезоні 2018/19 Кабак забив 3 голи у 15 матчах чемпіонату Німеччини. Він перебрався у Штутгарт у січні з Галатасарая.

Відомо, що турком активно цікавився Мілан, який готовий був активувати його клаусулу в розмірі 15 млн євро. Також певний інтерес до Кабака проявляла Баварія.

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