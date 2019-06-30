Шальке подписал Кабака, которым интересовался Милан

Защитник Штутгарта Озан Кабак официально перешел в Шальке.

Шальке подтвердил переход 19-летнего защитника Штутгарта Озана Кабака. Детали контракта пока неизвестны. Швабы, которые вылетели из первой Бундеслиги, получили 15 млн евро.

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В сезоне 2018/19 Кабак забил 3 гола в 15 матчах чемпионата Германии. Он перебрался в Штутгарт в январе из Галатасарая.

Известно, что турком активно интересовался Милан, который готов был активировать его клаусулу в размере 15 млн евро. Также определенный интерес к Кабаку проявляла Бавария.

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