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Шальке подписал Кабака, которым интересовался Милан

16:13 33 Читати українською
Шальке подписал Кабака, которым интересовался Милан
Озан Кабак / ФК Шальке

Защитник Штутгарта Озан Кабак официально перешел в Шальке.

Шальке подтвердил переход 19-летнего защитника Штутгарта Озана Кабака. Детали контракта пока неизвестны. Швабы, которые вылетели из первой Бундеслиги, получили 15 млн евро.

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В сезоне 2018/19 Кабак забил 3 гола в 15 матчах чемпионата Германии. Он перебрался в Штутгарт в январе из Галатасарая.

Известно, что турком активно интересовался Милан, который готов был активировать его клаусулу в размере 15 млн евро. Также определенный интерес к Кабаку проявляла Бавария.

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