Швейцарський фахівець Крістіан Гросс буде рятувати Шальке від вильоту з Бундесліги.

Лише 10 днів тому "Кнаппен" звільнили Мануеля Баума, який у вересні замінив Давіда Вагнера. Контракт з Крістіаном Гроссом розрахований до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт Шальке.

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Додамо, що впродовж тренерської кар'єри 66-річний швейцарець встиг попрацювати в Базелі, Янг Бойз, Тоттенхемі, Штутгарті та інших клубах. Останні шість років провів у арабських країнах, очолюючи Аль-Ахлі та Замалек.

Нагадаємо, Шальке з 4 очками перебуває на дні турнірної таблиці Бундесліги. Гельзенкірхенці не можуть виграти у 29 матчах чемпіонату поспіль. Наступний матч команда проведе 2 січня проти Герти.

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