Кубок Німеччини: РБ Лейпциг розгромив Аугсбург, Шальке переміг після звільнення тренера, Хоффенхайм покидає турнір
Відбулись перші поєдинки 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Читайте звіт на Футбол 24.
Кубок Німеччини, 1/16 фіналу
Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:3
Голи: Орбан, 11, Поульсен, 74, Анхеліньо, 82
Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – 2:2 (пен. 6:7)
Голи: Крамаріч, 13, Акпогума, 49 – Ернст, 21, Маєргофер, 46
Кельн – Оснабрюк – 1:0
Гол: Модест, 45+1
Ульм – Шальке – 1:3
Голи: Райхерт, 82 – Сердар, 27, Раман, 51, 63
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Аугсбург прогнозовано не знайшов аргументів проти РБ Лейпциг. "Бики" контролювали гру і трьома голами без відповіді легко здобули путівку в 1/8 фіналу турніру. Кельн мінімально обіграв нижчеліговий Оснабрюк.
Шальке нещодавно звільнив тренера, адже команда більше року вже не перемагає у Бундеслізі, але в Кубку у гельзенкірхенців справи кращі. Ульм пропустив від гостей три м'ячі і зумів відповісти Шальке лише голом престижу.
Хоффенхайм та Гройтер Фюрт обмінялись двома голами і не змогли визначити сильнішого за 90 хвилин і овертайм. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були саме гравці Гройтер Фюрта.
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