Шальке на останніх хвилинах вирвав перемогу над Уніоном, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці Бундесліги

Прем'єрний матч 13-го туру чемпіонату Німеччини між Шальке та Уніоном завершився непростою перемогою гельзенкірхенців (2:1).

Перший тайм пройшов у обопільній боротьбі, однак Уніону краще вдавалося завершення власних атак. До перерви берлінці створили низку небезпечних моментів, завдавши вдвічі більше незаблокованих ударів по воротах, однак перший гол у зустрічі забили гельзенкірхенці – це Раман на 23-й хвилині пробив з відскоку з лінії штрафного, влучивши у праву дев'ятку.

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Втім, програвати після першого ж пострілу Шальке по воротах Уніону не довелося: на 35-й хвилині Настачіч сфолив у власному карному майданчику, арбітр призначив пенальті, а Інгвартсен впевнено його реалізував – 1:1. Саме з таким рахунком команди й пішли на перерву.

Другий тайм продовжився у тому ж ключі, що й перший, однак тепер гострішим виглядало Шальке. Зокрема, прекрасні можливості відзначитись змарнували Раман (його удар на 59-й хвилині взяв Гікєвіч) та Харіт (запоров вихід віч-на-віч на 73-й) – Уніон мав лише низку перспективних підходів без логічного завершення.

Зрештою, агресія гельзенкірхенців принесла плоди на 86-й хвилині: Кутуджу розігнав контратаку після обрізки Суботіча та перехоплення Каліджурі, віддав передачу на лінію карного майданчика Харіту, а той продовжив на край штрафного Сердару – Суат же вистрілив точно у дальній кут. Цей гол виявився останнім у зустрічі, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Шальке.

Таким чином, "кнаппен" набрали 25 очок, як мінімум на добу зайнявши другу позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Уніон, маючи лише 16 залікових балів, залишається на одинадцятій.

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