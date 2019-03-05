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Шальке може незабаром звільнити Тедеско

08:54 673 Читать на русском
Шальке може незабаром звільнити Тедеско
Доменіко Тедеско / Presse Sports

Головний тренер "кнаппен" Доменіко Тедеско близький до звільнення із Шальке

Після нищівної поразки у Бундеслізі від Фортуни (0:4) керівництво Шальке дало останній шанс та відстрочку Тедеско для того, щоб він виправив ситуацію та стабілізував результати команди, пише Lequipe.

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Якщо цього не станеться й Шальке продовжить програвати, то незабаром він буде звільнений з посади головного тренера. Повідомляється, що вирішальними матчами у тренерській долі Доменіко в команді стануть поєдинки проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів та з Вердером і Лейпцигом у Бундеслізі.

Після цих матчів буде міжнародна пауза, під час якої й буде вирішуватися питання щодо майбутнього фахівця.

Після 24 турів у чемпіонаті Німеччині "кнаппен" посідають 14 сходинку. У активі підопічних Тедеско 23 очки.

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Теги
Німеччина Шальке Шальке Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско
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