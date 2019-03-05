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Шальке может вскоре уволить Тедеско

09:00 54 Читати українською
Шальке может вскоре уволить Тедеско
Доменико Тедеско / Presse Sports

Главный тренер "кнаппен" Доменико Тедеско близок к увольнению из Шальке

После сокрушительного поражения в Бундеслиге от Фортуны (0:4) руководство Шальке дало последний шанс и отсрочку Тедеско для того, чтобы он исправил ситуацию и стабилизировал результаты команды, пишет Lequipe.

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Если этого не произойдет и Шальке продолжит проигрывать, то вскоре он будет уволен с поста главного тренера. Сообщается, что решающими матчами в тренерской судьбе Доменико в команде станут поединки против Манчестер Сити в Лиге чемпионов и с Вердером и Лейпцигом в Бундеслиге.

После этих матчей будет международная пауза, во время которой и будет решаться вопрос о будущем специалиста.

После 24 туров в чемпионате Германии "кнаппен" занимают 14 место. В активе подопечных Тедеско 23 очка.

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Германия Шальке Шальке Доменико Тедеско Доменико Тедеско
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