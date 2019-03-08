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Шальке готовий продати Коноплянку – стала відома ціна українця

11:27 1173 Читать на русском
Шальке готовий продати Коноплянку – стала відома ціна українця
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Німецький Шальке в найближче трансферне вікно спробує продати вінгера Євгена Коноплянку.

Українець може покинути "кобальтових" через високу зарплату, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Коноплянка потрапив до "чорного списку" босів Шальке. Команда з Гельзенкірхена готова попрощатися з 29-річним вінгером за 3-5 млн євро. Причиною такої скромної суми відступних є бажання розвантажити зарплатну відомість, оскільки Коно отримує орієнтовно 4,5 млн євро на рік.

Чинний контракт Євгена Коноплянки з Шальке діє до літа 2020 року. У сезоні 2018/19 він провів лише 11 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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