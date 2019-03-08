Шальке готов продать Коноплянку – стала известна цена украинца

Немецкий Шальке в ближайшее трансферное окно попытается продать вингера Евгения Коноплянку.

Украинец может покинуть "кобальтовых" из-за высокой зарплаты, сообщает Bild.

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По информации издания, Коноплянка попал в "черный список" боссов Шальке. Команда из Гельзенкирхена готова попрощаться с 29-летним вингером за 3-5 млн евро. Причиной такой скромной суммы отступных является желание разгрузить зарплатную ведомость, поскольку Коно получает ориентировочно 4,5 млн евро в год.

Текущий контракт Евгения Коноплянки с Шальке действует до лета 2020 года. В сезоне 2018/19 он провел лишь 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

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