Шальке здобув мінімальну перемогу над Нюрнбергом у поєдинку 34-го туру Другої Бундесліги, а посприяв цьому шикарний гол із власної половини поля.

Друга Бундесліга 2021/22, 34-й тур

Нюрнберг – Шальке – 1:2

Голи: Шляймер, 86 – Салазар, 16, Теродде, 88

Шальке оформив перемогу в останньому турі Другої Бундесліги, обігравши Нюрнберг. Перший гол у зустрічі вийшов божевільним: після атаки Нюрнберга гельзенкірхенці пішли у контрнаступ, Салазар отримав м'яч на власній половині та вирішив пробити – сфера за шикарною траєкторією залетіла у ворота.

Вердер услід за Шальке повернувся до Бундесліги після дворічної перерви, Гамбург побореться з Гертою за останню путівку

Нюрнберг відігрався наприкінці гри – Шляймер відзначився на 86 хвилині, але Теродде через 2 хвилини приніс перемогу "кобальтовим", що дозволило завершити сезон на першій сходинці.

Цікаво, що саме Сімон Теродде в підсумку став найкращим голеадором першості, забивши 30 голів у 30 матчах чемпіонату.

This just happened in #Bundesliga2



If that is the goal that gives @S04_en the title then just sit back and admire it. pic.twitter.com/KU3sFH2zW4 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2022