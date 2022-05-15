Шальке одержал минимальную победу над Нюрнбергом в поединке 34-го тура Второй Бундеслиги, а помог этому шикарный гол из своей половины поля.

Вторая Бундеслига 2021/22, 34-й тур

Нюрнберг – Шальке – 1:2

Голы: Шляймер, 86 – Салазар, 16, Теродде, 88

Шальке оформил победу в последнем туре Второй Бундеслиги, обыграв Нюрнберг. Первый гол во встрече получился безумным: после атаки Нюрнберга гельзенкирхенцы пошли в контрнаступление, Салазар получил мяч на собственной половине и решил пробить – сфера по шикарной траекторией залетела в ворота.

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Нюрнберг отыгрался в конце игры – Шляймер отличился на 86 минуте, но Теродде через 2 минуты принес победу "кобальтовым", что позволило завершить сезон на первой строчке.

Интересно, что именно Симон Теродде в итоге стал лучшим голеадором первенства, забив 30 голов в 30 матчах чемпионата.

This just happened in #Bundesliga2



If that is the goal that gives @S04_en the title then just sit back and admire it. pic.twitter.com/KU3sFH2zW4 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2022