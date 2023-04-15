Аутсайдери Бундесліги видали грандіозний матч в Гельзенкірхені. Шальке та Герта забили 7 голів на двох, більшість з яких були досить красивими.

Шальке розбив Герту в битві з сімома голами, піднявшись у зону перехідних матчів

Вже на третій хвилині Скарке відкрив рахунок дальнім ударом під перекладину, а згодом асистував Бюльтеру. Йоветіч ефектно скоротив відставання, влучивши в дальній кут, але Терроде відновив перевагу Шальке.

Бюльтер оформив дубль, перекинувши воротаря за межами штрафного майданчика. Герта наприкінці матчу забила другий, однак про нічию не було й мови. Каміньскі точним ударом зі штрафного підписав вирок берлінцям.

Завдяки цій перемозі Шальке піднявся з останнього місця та покращив шанси на збереження прописки. А Герта навпаки опустилася на дно після поразки прямому конкуренту.

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