Програму нового туру в Німеччині відкривала битва останніх команд у турнірній таблиці. Шальке йшов на дні 4-матчевою безвиграшною серією, а гості з Герти мали за плечима 5-матчеву. Втім, всього одна перемога підняла б їх у зону перехідних матчів, а звідти і до рятівної 15-ї позиції недалеко.

Загалом, зустріч виявилась рівною. Команди не переважали одна одну за моментами, та і за показниками очікуваних голів різниця була некритичною – втім, у "кнаппен" в цей вечір залітало все. Особливо в першому таймі.

Відкрити рахунок господарі змогли вже на 3-й хвилині. Героєм став Скарке, який метрів з 20-ти поцілив у дальню дев'ятку, ще й з рикошетом від поперечки. За 10 хвилин Шальке подвоїв свою перевагу внаслідок подачі Скарке із правого флангу – Бюльтер замкнув, 2:0! У берлінців же до перерви мало що виходило, і тільки ближче до неї гості додали в якості атак.

Активність вилилась у красивий гол Йоветіча в компенсований час. Боатен виграв підбирання перед карним майданчиком і скинув м'яч Стевену, а той бахнув у правий верхній кут – 2:1!

Втім, всього за дві хвилини після старту другого тайму Шальке відновив перевагу, організувавib контратаку з вриванням Карамана на правий край штрафного. В останній момент той покотив під удар Терроде з лінії воротарського. 3:1!

Взагалі, гельзенкірхенці часто ловили Герту на контратаках. На 78-й хвилині це вилилось у вихід Бюльтера віч-на-віч – голкіпер вийшов за межі штрафного в спробі перехопити передачу на хід супернику, однак той встиг перекинути м'яч. 4:1! Здавалося, що це кінець.

Втім, на 83-й хвилині гості вискочили у контратаку 3-в-2, якісно розкатавши її та завершивши голом Ріхтера. Інтрига відродилась, але не надовго. Шальке у компенсований час заробив штрафний, а Камінскі прямим ударом з нього поцілив під ближню стійку – 5:2! Ось це вже був остаточний рахунок.

Герта опускається на дно таблиці, маючи 22 очки у активі. "Кнаппен", набравши 24 залікових бали, піднялись у зону перехідних матчів на 16-ту сходинку.

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