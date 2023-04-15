Аутсайдеры Бундеслиги выдали грандиозный матч в Гельзенкирхене. Шальке и Герта забили 7 голов на двоих, большинство из которых были красивыми.

Шальке разбил Герту в битве с семью голами, поднявшись в зону переходных матчей

Уже на третьей минуте Скарке открыл счет дальним ударом под перекладину, а затем ассистировал Бюльтеру. Йоветич эффектно сократил отставание, попав в дальний угол, но Терроде восстановил преимущество Шальке.

Бюльтер оформил дубль, перекинув вратаря за пределами штрафной. Герта в конце матча забила второй, однако о ничьей не было и речи. Каминьски точным ударом со штрафного подписал приговор берлинцам.

Благодаря этой победе, Шальке поднялся с последнего места и улучшил шансы на сохранение прописки. А Герта наоборот опустилась на дно после поражения прямому конкуренту.

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