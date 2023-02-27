Первый матч УПЛ в 2023 году сразу начал радовать результативностью. Уже на 7-й минуте Александрия наказала Евгения Ткачука за обрезку у своих ворот, но центрбек Металлиста 1925 быстро реабилитировался собственным голом на подаче углового. До перерыва харьковчане и вовсе вышли вперед – Чирук и Бычек вдвоем организовали гол (есть вопросы о возможном нарушении в центре поля).

Александрия расписала ничью с Металлистом 1925 в перестрелке с шестью голами – Ротань перевернул игру удачными заменами

На 47-й минуте запахло провалом в дебютном поединке Руслана Ротаня во главе Александрии, поскольку подопечные пропустили третий мяч от Шершня. Хозяева проявили характер, вырвав хотя бы ничью. Третьяков оформил дубль отличным ударом с линии штрафной, а затем сработали "джокеры" Ротаня. Кожушко сбросил мяч на Кобзаря, который с нескольких метров затолкал мяч в ворота и установил окончательные 3:3.