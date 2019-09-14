Реал ледь не втратив перемогу над Леванте у дебютному матчі Азара – Бензема оформив дубль

У 4-у турі іспанської Ла Ліги Реал забив тричі у першому таймі, на що левантійці зуміли відповісти дома голами у другій половині.

У 4-у турі мадридський Реал вдома приймав Леванте. Після непевного старту у чемпіонаті "вершкові" мали намір без зайвих труднощів взяти три очки у домашньому поєдинку. До початку матчу Леванте навіть випереджав мадридців на одне очко. Тож матч був принциповим також з огляду на безпосередню конкуренцію у верхівці турнірної таблиці.

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Матч розпочався разом з сильною зливою, через яку й так порівняно невелика кількість вболівальників на Сантьягу Бернабеу, здавалось, зменшилась. Вже на перших хвилинах Бензема пробивав по воротах з лінії штрафного, але не створив великих труднощів для голкіпера Леванте. Взагалі француз був одним з найактивніших на полі, що принесло свої плоди на 25-й хвилині. Карвахаль м'яко навісив у штрафний, захисники залишили поза увагою Каріма, і той вколотив головою м'яч у нижній кут воріт! 1:0. Вже за кілька хвилин опісля форвард оформив дубль: поборовся за м'яч перед штрафним майданчиком, обігрався з Хамесом та точно пробив у лівий кут воріт! 2:0.

Наприкінці тайму гравці "вершкових" відібрали м'яч у центрі поля, розігнали швидку контратаку, у завершені якої Вінісіус вирізав прекрасну передачу на Каземіро. Останньому залишалось лише переправити м'яч у порожні ворота – 3:0. Здавалось, доля поєдинку була вже вирішена в першій половині, інтригою залишалось лише те, скільки голів заб'ють господарі та чи зможуть левантійці оформити бодай гол престижу.

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У другому таймі злива припинилась, а Леванте зумів відіграти один м'яч. Борха Майораль випередив Рамоса, відгукнувшись на простріл з лівого флангу, і точно пробив повз Куртуа – 3:1. На 60-й хвилині відбувся довгоочікуваний дебют Азара в офіційних матчах за мадридську команду! Бельгієць замінив Каземіро і вже за кілька хвилин мав першу нагоду, аби забити. Самотужки протягнувши м'яч у штрафний майданчик, Азар прицільно пробив по воротах, але Абарік цього разу врятував.

Інтрига відродилась в останній чверті поєдинку. На 75-й хвилині Леванте несподівано відіграли ще один м'яч! Гонсало Мелеро замкнув подачу з кутового на дальній стійці воріт від Кампаньї. Мадридці більше володіли м'ячем, продовжуючи тиснути на ворота суперника, натомість гравці Леванте час від часу вибігали у контратаки, які, втім, не закінчувались ударами у бік воріт. І все ж мадридці ледь не втратили перемогу! На останніх хвилинах потужний удар Майораля потягнув Куртуа, чим фактично врятував Реал від втрати очок.

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Зрештою рахунок на табло більше не змінювався. Реал здобув непросту перемогу й продовжує переслідувати Атлетіко у верхівці турнірної таблиці. Леванте ж після успішного старту ризикує покинути першу п'ятірку чемпіонату.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ