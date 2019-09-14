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Зідан змінив свою думку щодо Бейла і тепер називає його "гравцем з приголомшливими якостями"

10:45 225 Читать на русском
Зідан змінив свою думку щодо Бейла і тепер називає його "гравцем з приголомшливими якостями"
Зідан і Бейл / Reuters

Завдяки своїй вдалій грі на початку сезону валлійський нападник отримав кредит довіри від головного тренера Реала.

"Бейл не є цапом-відбувайлом. Ні, я думаю, що ми всі винні в ситуації, коли щось йде не так.

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Все залежить від нас, від усіх нас, ми в одному човні. Нам потрібно змінюватися, коли щось йде не так. Ми команда. Завжди говорив, що Бейл – гравець приголомшливої якості. Всі знають, що сталося влітку.

Тепер він тут, я щасливий, він щасливий, всі щасливі, фанати також. Тепер ми повинні рухатися вперед", – цитує Зідана Goal.

Ще влітку Бейл був за крок від зміни клубу: незважаючи на бажання футболіста залишитися на Бернабеу, керівництво Реала хотіло його продати і майже відправило Гарета у китайський Цзянсу Сунін, але трансфер зірвався в останній момент.

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