Зідан змінив свою думку щодо Бейла і тепер називає його "гравцем з приголомшливими якостями"

Завдяки своїй вдалій грі на початку сезону валлійський нападник отримав кредит довіри від головного тренера Реала.

"Бейл не є цапом-відбувайлом. Ні, я думаю, що ми всі винні в ситуації, коли щось йде не так.

Бекхем хоче запросити Бейла у свій американський клуб

Все залежить від нас, від усіх нас, ми в одному човні. Нам потрібно змінюватися, коли щось йде не так. Ми команда. Завжди говорив, що Бейл – гравець приголомшливої якості. Всі знають, що сталося влітку.

Тепер він тут, я щасливий, він щасливий, всі щасливі, фанати також. Тепер ми повинні рухатися вперед", – цитує Зідана Goal.

Ще влітку Бейл був за крок від зміни клубу: незважаючи на бажання футболіста залишитися на Бернабеу, керівництво Реала хотіло його продати і майже відправило Гарета у китайський Цзянсу Сунін, але трансфер зірвався в останній момент.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду