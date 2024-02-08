Легионер "горняков" после начала полномасштабного вторжения России быстренько сбежал на родину и полтора года без особого успеха выступал за Атлетико Минейро. Недавно Шахтер удивил новостью – Педриньо продлил контракт и возвращается ближайшим летом. Увеличение зарплаты явно было не последним аргументом для "смелости" 25-летнего бразильца, которому пришлось столкнуться с волной хейта земляков.

"Я удалил некоторые комментарии к своей публикации о продлении Педриньо с Шахтером. Что я могу сказать этим людям, которые тратят свое время на чужие социальные сети, чтобы говорить чушь, критиковать, ругать, унижать... Друг мой, ты нищий, у тебя нет ни одной копейки. Ты еще и духовный нищий, терпеть не можешь видеть чужое счастье и успех.

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То, что Педриньо заработает в Шахтере за месяц, ты и вся твоя семья не заработаете за всю жизнь. Ты умрешь от зависти. Призови Бога, парень, и берись за дело. Педриньо очень счастлив, он будет счастлив, будет жить очень хорошо. У него будет все, чего у вас нет, потому что он боролся за это, он замечательный человек.

У вас не получится сломать его, это уже не сработало. Я желаю вам, чтобы вы нашли Бога в своей жизни и не боролись против других. С каждым днем Педриньо становится все более успешным. Неудивительно, что Шахтер удвоил ему зарплату и продлил контракт еще на пять лет. Если он это сделал, то это потому, что Педриньо успешный. А ты неудачник, кусок дерьма в этой жизни, и ты продолжишь быть дерьмом до конца жизни", – заявил Дантас в видеообращении.

Will Dantas, empresário de Pedrinho, dispara contra críticos do meia, que renovou com o Shakhtar Donetsk:



— O que o Pedrinho vai ganhar no Shakhtar em 1 mês, você e toda a sua família não vão ganhar na vida inteira. Cada dia que passa ele faz mais sucesso, e não é à toa que o… pic.twitter.com/eC05RJW7YL — Goleada Info (@goleada_info) February 7, 2024

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