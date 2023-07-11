Ізраїльський вінгер Манор Соломон продовжить кар'єру в АПЛ після втечі з Шахтаря.

Тоттенхем оформив трансфер Соломона, повідомляє офіційний сайт клубу. Манор перейшов вільним агентом і підписав зі "шпорами" контракт на 5 років.

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Після початку повномасштабної війни Соломон скористався дозволом ФІФА і покинув Шахтар. Минулий сезон вінгер провів на правах оренди в Фулхемі, за який забив 5 голів у 24 матчах.

Шахтар не отримав від Тоттенхема жодної компенсації, хоча угода Манора з "гірниками" була розрахована до грудня 2023-го. Керівництво українського клубу погрожувало судовою справою.

Соломон прийшов у Шахтар в січні 2019-го з Маккабі Петах-Тіква. Ізраїльтянин провів понад 100 матчів за донеччан, відзначився 22 голами та тричі став чемпіоном України.

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