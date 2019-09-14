Норвіч сенсаційно переміг Манчестер Сіті – перша поразка Зінченка, невдала репетиція "містян" перед Шахтарем

Манчестер Сіті поступився Норвічу в поєдинку 5-го туру АПЛ та не в дуже хорошому настрої вирушить у Харків на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Норвіч – Манчестер Сіті розпочався о 19:30. Після 4-х турів команда Хосепа Гвардіоли набрала 10 очок, тоді як в активі новачка АПЛ лише 3 пункти та поточне 19 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко, який забив по голу у матчах за збірну України у ворота Литви та Нігерії, вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті. До слова, цей матч став останнім для "містян" перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Вже 18 вересня Ман Сіті у Харкові зіграє проти чемпіона України.

Шахтар дотиснув Зорю в шаленому матчі УПЛ – Коноплянка віддав переможний асист, 7 голів, травма Тайсона

Сіті з перших секунд прогнозовано захопив ініціативу – вже на 3-й хвилині Родрі пробив після подачі кутового, проте Крул легко забрав м'яч. Активно по лівій бровці забігав Зінченко, який регулярно отримував передачі від партнерів, але переважно у центрі поля. На 6-й хвилині українець отримав неприємний удар в ногу, але продовжив гру. За декілька секунд Олександр у простій ситуації випустив м'яч в аут – імовірно, саме через пошкодження. Згодом помилку українця повторив Отаменді, втративши м'яч у простому епізоді. Гвардіола помітно занервував. Не дивно – його підопічні в перші хвилини, м'яко кажучи, не вражали на фоні аутсайдера чемпіонату.

Ще більше іспанець занервував на 19-й хвилині. Зінченко після прострілу з флангу вибив м'яч на кутовий, який став фатальним для Ман Сіті. Кенні Маклін виграв верхову боротьбу та ударом головою розстріляв Едерсона. 1:0 – Норвіч несподівано повів у рахунку та довів своїх фанатів до екстазу.

Чемпіон відповів ударом Стерлінга метрів з 20-ти – трохи невлучно. Навіс Зінченка вийшов не надто вдалим, а в наступному епізоді Агуеро пробив над поперечиною. Норвіч витримав натиск та вдруге шокував іменитих гостей. Швидка контратака підопічних Фарке завершилася пасом Пуккі на Кантвелла, а той покотив м'яч у порожні ворота. Справжній холодний душ для чемпіона ще в першому таймі!

"Містяни" могли одразу скоротити відставання в рахунку – після удару Стерлінга Норвіч врятувала стійка воріт. Гості помітно занервували занервували – Зінченко спробував відібрати м'яч в опонента, коли той кидав аут, після чого впав на газон після контакту з суперником. Рефері провів профілактичну розмову, але обійшлося без карток. Після цього українець навіть отримав персональну порцію свисту трибун стадіону.

Чемпіони, по суті, провалили перший тайм. Дуже не вистачало "містянам" Кевіна Де Брюйне, який залишився в запасі. Але гості все ж забили необхідний гол до перерви. Агуеро замкнув класну подачу Бернарду Сілви. 7-й гол Агуеро в АПЛ, який забиває в кожному матчі чемпіонату – феноменальний показник! Аргентинець став першим в історії Ман Сіті гравцем, який відзначився у стартових 5-ти поєдинках сезону.

Зінченко провів дуже посередній перший тайм – це відзначило профільне видання Manchester Evening News. "Двічі сфолив, "привіз" кутовий перед першим голом, а загалом виглядав не надто активно. Повільний та дещо нервовий". Оцінка 4 – найгірша в команді разом з Гюндоганом. А от від Who Scored українець отримав оцінку 6,4 за перші 45 хвилин – найвищий бал серед усіх захисників Манчестер Сіті.

На другий тайм Гвардіола випустив тих же виконавців – серед них і Зінченка, який продовжував отримувати порцію свисту трибун при кожному контакті з м'ячем. Практично одразу Норвіч міг забивати втретє. Пуккі обікрав Стоунза, але пробив не надто вдало в дальній кут. Втім, вже в наступній атаці найкращий гравець серпня в АПЛ переправив м'яч у порожні ворота після жахливої помилки Отаменді та перехоплення Буендіа. 3:1 – Гвардіола був шокований.

Замість Гюндогана та Давіда Сілви вийшли Де Брюйне та Жезус. І тут же "містяни" створили момент, але Агуеро завадили завдати акцентованого удару. Гвардіола випустив Мареза, але алжирець розчинився на полі. Стерлінг класно навісив на Агуеро, проте той пробив вище. Лише на 88-й хвилині команда Гвардіоли скоротила відставання. Родрі потужним ударом вразив ворота Крула, забивши свій дебютний гол за команду Гвардіоли. 3:2 – на більше у гостей забракло часу, хоча щось схоже на фінальний штурм вони все ж організували. Зокрема, Крул забрав м'яч після ударів Агуеро, Жезуса та Стерлінга.

Ман Сіті зазнав сенсаційної поразки та не в найкращому настрої вирушить до Харкова на поєдинок проти Шахтаря, який пройде вже найближчої середи. Олександр Зінченко вперше в кар'єрі програв в АПЛ, вийшовши у стартовому складі.

Норвіч здобув другу перемогу в чемпіонаті, набрав 6 очок та піднявся на 12-ту позицію. В Манчестер Сіті 10 пунктів – це друге місце в 5-очковим відставанням від Ліверпуля. Боротьба за чемпіонський титул розпочинається!