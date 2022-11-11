Донецький клуб розуміє, що незабаром може втратити свій головний актив. Пошуки заміни вже тривають і навіть дали результат.

"Гірники" стежать за вінгером Динамо Загреб Антоніо Маріном, стверджує Sport.ua. Саме він може стати заміною Мудрику, якщо Михайла продадуть у зимове трансферне вікно.

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Можливості 21-річного хорвата добре відомі головному тренеру Шахтаря Ігору Йовічевічу, з яким він працював у загребській команді U-19. Його контракт чинний до літа 2024 року, а Тransfermarkt править за нього 1,8 мільйона євро.

Антоніо Марін є вихованцем "синіх", але вже встиг пограти в орендах за італійську Монцу й місцеві Шибеник та Локомотиву. Цього сезону футболіст молодіжної збірної Хорватії провів 6 поєдинків на клубному рівні у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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