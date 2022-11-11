Попри різноманітні чутки навколо 21-річного українця, Шахтар останнім часом не отримував жодних офіційних пропозицій щодо трансферу Михайла Мудрика.

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Ще влітку на донецький клуб виходили два представники АПЛ – це Брентфорд і Евертон. Останнім часом регулярно виникають чутки про Арсенал. Лондонський клуб дійсно цікавиться вінгером і працює над його підписанням. Щоправда, "каноніри" діють дуже хитро – вони контактують лише з оточенням футболіста, а от безпосередньо до Шахтаря лідер АПЛ не звертався.

Шахтар, у свою чергу, не поспішає продавати Мудрика взимку. "Гірники" можуть змінити свою позицію лише в тому випадку, якщо хтось запропонує 65-70 мільйонів євро. Також український клуб налаштований вести перемовини лише відкрито і напряму – без жодних схем, хитрощів та обхідних шляхів. Про це повідомив Фабріціо Романо в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, контракт Михайла Мудрика з Шахтарем чинний до кінця 2026 року, що дозволяє "гірникам" займати принципову позицію щодо транферу українця. У сезоні 2022/23 вінгер зіграв 15 матчів, забив 8 голів та віддав 7 асистів.

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