Скаути "вершкових" пильно стежать за прогресом 21-річного аргентинця, повідомляє Marca. Реал розглядає його як цікавий варіант на майбутнє.

Шахтар приготував кругленьку суму за форварда збірної Аргентини

Окрім мадридців, на Хуліана претендують ще чотири європейські клуби: Ювентус, Атлетіко, Мілан і навіть Шахтар. "Россонері" готові запропонувати за Альвареса 15 мільйонів євро, а "помаранчево-чорні" ще більше – 20 млн. Контракт нападника з Рівер Плейт завершується у грудні 2022-го, а клаусула становить 25 мільйонів.

Наразі Хуліан Альварес є найкращим бомбардиром аргентинської першості, він забив 15 м'ячів у 16 матчах. Також вихованець "мільйонерів" вже встиг провести 5 поєдинків за національну команду Аргентини.

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