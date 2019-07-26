Шахтар змінив титульного спонсора вперше за 13 років – на матч за Суперкубок "гірники" вийдуть у нових футболках

Донецький Шахтар вперше за довгий час змінив спонсора на футболках головної команди.

Новим титульним спонсором донецького Шахтаря стала букмекерська компанія "Parimatch". Угода передбачає нанесення логотипу TM "Parimatch" на ігрові футболки Шахтаря в матчах УПЛ, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Нагадаємо, минулим титульним спонсором донецької команди була компанія президента Шахтаря Ріната Ахметова – SCM, з якою "гірники" безперервно співпрацювали протягом останніх 13 років.

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До слова, на поєдинок за Суперкубок України проти київського Динамо, який відбудеться 28 липня в Одесі, гравці Шахтаря вийдуть у футболках з новим титульним спонсором.