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Манчестер Сіті змінив технічного спонсора

13:43 945 Читать на русском
Манчестер Сіті змінив технічного спонсора
Манчестер Сіті / Reuters

Чемпіон Англії вирішив змінити постачальника екіпірування у сезоні 2019/20.

Манчестер Сіті у своєму твіттері анонсував підписання угоди з брендом Puma.

Зінченко змінив ігровий номер в Манчестер Сіті – під ним грав колишній гравець Шахтаря

До цього технічним спонсором англійського гранду був американський гігант у сфері спортивного одягу Nike. Судячи з офіційної презентації, новий постачальник вирішив не експериментувати у перший рік співпраці і обмежився стриманим дизайном у традиційних кольорах Манчестер Сіті.

ПСЖ презентував форму на наступний сезон – Неймар і Мбаппе також знялись у відеоролику попри чутки про трансфер

Нагадаємо, цьогоріч команда Гвардіоли здобула титул АПЛ, випередивши у напруженій боротьбі Ліверпуль.

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Зінченко змінив ігровий номер в Манчестер Сіті – під ним грав колишній гравець Шахтаря
11:13
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Теги
Англія Відеоновини Футбольна форма Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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