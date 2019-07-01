Манчестер Сіті змінив технічного спонсора

Чемпіон Англії вирішив змінити постачальника екіпірування у сезоні 2019/20.

Манчестер Сіті у своєму твіттері анонсував підписання угоди з брендом Puma.

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До цього технічним спонсором англійського гранду був американський гігант у сфері спортивного одягу Nike. Судячи з офіційної презентації, новий постачальник вирішив не експериментувати у перший рік співпраці і обмежився стриманим дизайном у традиційних кольорах Манчестер Сіті.

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Нагадаємо, цьогоріч команда Гвардіоли здобула титул АПЛ, випередивши у напруженій боротьбі Ліверпуль.