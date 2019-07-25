"Шахтар сильніший за Динамо": Пятов – про Суперкубок України

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився думками напередодні зустрічі з Динамо в рамках Суперкубка України.

"Звичайно, спостерігали за Динамо на зборах, читаємо новини. Є й теорія, де нам показують, як вони грали. Ми готові, все покажемо на полі.

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Всі мотивовані: і вони, і ми. Це нормально. У них стоять максимальні завдання, у нас теж. Ми останнім часом доводимо, що сильніші за Динамо, повинні підтвердити це і в новому сезоні.

Умови тренування з Каштру? Ми ще в процесі освоєння. Все покажуть офіційні ігри – підготувалися ми чи ні", – цитує Пятова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем відбудеться 28 липня, початок о 21:00.

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