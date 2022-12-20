"Чемпіонат світу в Катарі ще раз показав усю сутність ФІФА – це відверто проросійська організація, яка не соромиться підтримувати Росію, хоч і намагається робити це приховано. За всіх часів Мундіаль був святом для вболівальників з усієї планети. Він об'єднував людей, різні народи та континенти, відкривав нові кордони та надавав майданчик для миру. Навіть якщо твоя збірна не бере участі у світовій першості, ти все одно міг приїхати та насолодитися атмосферою футбольної урочистості. Але в Катарі не всі мали таку нагоду.

Фонсека: Світ недостатньо допомагає Україні

Ще в жовтні влада Катару перестала пропускати українців у свою країну. Нашим уболівальникам не видавали дозвіл на в'їзд і не дозволяли оформити Hayya Card – персоніфікований документ, за яким можна потрапити на матчі чемпіонату світу. Потрібно було подати заявку, але рішення не ухвалювалося. У той час, як росіяни отримували картку за один день.

Ставлення ФІФА до України загалом та війни, яку розв'язала Росія в нашій країні, наголошує і на факті відмови Президенту Зеленському у відеозверненні з меседжем миру до всього світу перед фіналом ЧС-2022. Вирішальний матч Мундіалю дивилися 1,2 мільярди людей по всій планеті, і забрати можливість виступити перед такою аудиторією – моральний злочин перед людством.

"Make football work for society" або "Змусіть футбол працювати на суспільство", – це одна з цілей Візії ФІФА 2020-2023, яку вона сама рекламує. Але чомусь щодо України та українців це не працює. Протягом усіх десяти місяців війни ми бачимо, наскільки упереджено ФІФА та її керівництво ставляться до України. Маючи величезні ресурси та вплив у світі, вони не зробили нічого, щоб вплинути на агресора та зупинити війну. Футбол поза політикою? Але ж війна – це не політика, це загибель сотень тисяч людей, зруйновані будинки та долі. Однак за час чемпіонату світу у Катарі ФІФА жодного разу не звернула увагу світу на геноцид українців.

ФІФА ставить на межу виживання українські клуби, думаючи лише про заробітки агентів, не поважає українських уболівальників, створюючи їм перешкоди у перегляді матчів, і за першої нагоди підігрує Росії. ФІФА із суто політичної повинна трансформуватися в більш професійну організацію – коли в основі прийняття рішень мають бути насамперед цінності, а не політичні та економічні інтереси окремих країн та їх представників", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ