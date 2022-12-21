Шахтер сорвал трансфер из-за несвоевременного правила ФИФА – Палкин свирепствует
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин разочарован действиями ФИФА, которая в условиях войны вместо помощи делает существование украинских клубов еще сложнее.
"Мы хотим честности и справедливости. С одной стороны, ФИФА защищает игроков, но она также должна защищать клубы".
Палкин разнес ФИФА за подигрывание россиянам и содействие геноциду украинцев
За два дня до того, как ФИФА обнародовала новое правило, у нас почти был готов трансфер. Мы должны были подписать бумаги на следующий день. Клуб-покупатель отказался от переговоров, узнав, что он может зарегистрировать того же игрока уже бесплатно", – заявил Палкин в комментарии The New York Times.
Напомним, с начала войны Шахтер потерял почти всех легионеров без компенсации. Новое правило ФИФА позволило им приостанавливать контракт с "горняками" и идти в бесплатные аренды к другим клубам.
Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі