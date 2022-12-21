"Мы хотим честности и справедливости. С одной стороны, ФИФА защищает игроков, но она также должна защищать клубы".

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За два дня до того, как ФИФА обнародовала новое правило, у нас почти был готов трансфер. Мы должны были подписать бумаги на следующий день. Клуб-покупатель отказался от переговоров, узнав, что он может зарегистрировать того же игрока уже бесплатно", – заявил Палкин в комментарии The New York Times.

Напомним, с начала войны Шахтер потерял почти всех легионеров без компенсации. Новое правило ФИФА позволило им приостанавливать контракт с "горняками" и идти в бесплатные аренды к другим клубам.

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