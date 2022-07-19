СК Дніпро-1 вибухнув офіційною заявою щодо вже колишнього головного тренера Ігора Йовічевіча та його нового клубу – донецького Шахтаря.

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Дніпряни скрупульозно і послідовно розписали всю хронологію своїх перемовин з хорватським фахівцем після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дозволивши кожному зробити свої висновки. Повний текст заяви можна прочитати на офіційному сайті спортклубівців. Підсумували свій розлогий виклад дніпряни наступними словами, наголосивши на майбутньому непримиренному суперництві з Шахтарем.

"Війна – це свого роду лакмусовий папір, який виявляє в людях ті риси, які в мирний час їм іноді вдається приховати. Шахтар не вперше показав, що у клубу все ж таки є принципи – Шахтарю принципово начхати на поняття "взаємоповага", "прозорість" та "щирість" у відносинах між суб’єктами футболу, а "ми – за подвійні стандарти" могло б стати новим головним гаслом донецького клубу.

Йовічевіч проявив себе, як справжній кріт, причому ще задовго до своєї презентації у якості головного тренера Шахтаря. Але, як-то кажуть в Україні, "все, що не робиться – все на краще". Зараз протистояння СК Дніпро-1 та Шахтаря виходить на принципово новий рівень, що однозначно піде тільки на користь українському футболу".

Нагадаємо, Йовічевіч став новим наставником Шахтаря 14 липня, замінивши на тренерському містку Роберто Де Дзербі. Хорват підписав з "гірниками" угоду терміном на 2 роки і представлятиме з донеччанами Україну у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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