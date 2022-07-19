Российское издание Чемпионат еще раз подтвердило, что все, чего касается рука пропагандиста, пахнет ложью и фейком. Так называемое "ведущее спортивное издание" рассказало своим зомби-читателям о турнире в Мариуполе, на котором против российских волонтеров якобы сыграл донецкий Шахтер в честь Дня металлурга.

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По информации источника, именно "горняки" стали инициаторами мероприятия и сыграли против макеевского Бажановца и двух команд приспешников российских оккупантов, которые под видом волонтеров помогают в "налаживании мирной жизни в Мариуполе".

Интересно, что издание, которое писало о команде из так называемой "ДНР" с одноименным названием, проиллюстрировало новость фотографией Шахтера настоящего, украинского. Более того, горе-писаки не смогли зайти хотя бы на официальный сайт "оранжево-черных", чтобы взять там свежее фото. На их фотографии с Михаилом Мудриком обнимаются Исмаили, Додо и Жуниор Мораес, которых уже давно нет в клубе. К слову, экс-форвард сборной Украины перебрался в Коринтианс еще в начале марта.

Напомним, единственный и настоящий Шахтер сейчас проводит сборы в Нидерландах и готовится к старту нового сезона УПЛ, начало которого запланировано на 23 августа.

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