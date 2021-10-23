Донецький колектив досі зацікавлений у підписанні півзахисника Сассуоло Філіпа Джурічіча, який чудово виступав під керівництвом Роберто Де Дзербі.

29-річний серб розглядає можливість покинути Сассуоло вже влітку 2022 року по завершенні контракту, повідомляє Calciomercato. Про нову угоду сторони поки не можуть домовитись.

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На правах вільного агента Джурічіча готові запросити низка європейських клубів, серед яких і Шахтар. "Гірники" ще під час останнього трансферного вікна цікавились хавбеком, але до чогось серйозного справа не дійшла. Окрім донеччан, від послуг Філіпа не відмовляться Інтер, Мілан, Наполі, Саутгемптон і Вест Хем.

До слова, півзахисник захищає кольори Сассуоло з 2018 року, а розкритись йому допоміг Роберто Де Дзербі. В поточному сезоні Філіп Джурічіч провів 8 поєдинків, у яких забив двічі та ще раз асистував.

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