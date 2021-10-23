Донецкий коллектив до сих пор заинтересован в подписании полузащитника Сассуоло Филипа Джуричича, который прекрасно выступал под руководством Роберто Де Дзерби.

29-летний серб рассматривает возможность покинуть Сассуоло уже летом 2022 года после окончания контракта, сообщает Calciomercato . О новом соглашении стороны пока не могут договориться.

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На правах свободного агента Джуричича готовы пригласить ряд европейских клубов, среди которых и Шахтер. "Горняки" еще во время последнего трансферного окна интересовались хавбеком, но к чему-то серьезному дело не дошло. Кроме дончан, от услуг Филиппа не откажутся Интер, Милан, Наполи, Саутгемптон и Вест Хэм.

К слову, полузащитник защищает цвета Сассуоло с 2018 года, а раскрыться ему помог Роберто Де Дзерби. В текущем сезоне Джуричич провел 8 матчей, в которых забил дважды и еще раз ассистировал.