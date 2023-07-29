Полузащитник "горняков" Георгий Судаков не сможет помочь своей команде в первых матчах сезона.

"К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно...

Судаков получил культовый номер в Шахтере – хавбека уже сватают в топ-клуб

Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше – больше", – написал Судаков на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Шахтер уже сегодня, 29 июля, стартует в новом сезоне УПЛ выездным матчем против Металлист 1925. Начало встречи в 17:00.

Металлист 1925 – Шахтер: анонс матча УПЛ