Спортивный директор “горняков” Дарио Срна подтвердил переговоры по 21-летнему полузащитнику Мартину Батурине из Динамо Загреб.

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"Я разговаривал с Мартином и его отцом, ясно представил им наш проект и видение. Впрочем, преобладало то, что они не хотели сталкиваться с неопределенностью, которую несет война в Украине. Мартин – исключительный талант, настоящая жемчужина, поэтому мы были готовы заплатить большие деньги", – признался Срна в интервью Sportske novosti.

Добавим, что Батурина считается главным талантом хорватского футбола и наследником Луки Модрича. На молодого хавбека охотятся статусные клубы Европы, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро. В нынешнем сезоне талант провел за Динамо 33 матча, оформив 3 гола и 3 ассиста.

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