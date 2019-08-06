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Шахтар заявив Борячука на сезон УПЛ 2019/20

11:42 1046 Читать на русском
Шахтар заявив Борячука на сезон УПЛ 2019/20
Андрій Борячук / Шахтар

Нападник Андрій Борячук, ймовірно, залишиться у Шахтарі на сезон 2019/20.

Донецький Шахтар заявив на чемпіонат України нападника Андрія Борячука, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Форвард буде виступати під 23 номером.

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Нагадаємо, раніше ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик повідомляв, що Борячук не хоче вирушати в оренду у Маріуполь. Форвард воліє залишитись у Шахтарі або вирушити закордон.

Зауважимо, що минулий сезон Борячук провів саме у азовській команді. В УПЛ 23-річний футболіст провів 26 поєдинків, у яких забив 7 голів та віддав 3 асисти.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Шахтар Шахтар Андрій Борячук Андрій Борячук Трансфери Шахтаря
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