Бабич: Ми старались вивести Борячука з психологічної ями, але не вдалось

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив фізичний і психологічний стан форварда Андрія Борячука.

"Андрій, напевно, – один з найталановитіших гравців, з якими я коли-небудь працював. У нього величезний потенціал, прекрасні задатки.

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Але при цьому Борячук – дуже емоційна і сприйнятлива людина. На початку цього року у нього відбулася дуже неприємна ситуація в особистому плані. Ми його зрозуміли, підтримали і намагалися вивести з психологічної ями – через тренування, через ігри, через футбол. На жаль, не вийшло. Через свій емоційний стан Борячук виглядав не дуже переконливо на полі, перестав потрапляти в стартовий склад, частіше виходив на заміну.

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Влітку ми з ним розмовляли. Я наводив приклади Зубкова та Ігнатенка, які зуміли розкрити свої сильні якості в Маріуполі і поїхали в Будапешт. Борячук теж хоче грати в європейському чемпіонаті, але для цього потрібно попрацювати, показати себе в Лізі Європи, в чемпіонаті України. А якщо пропустити підготовчий період, це зробити буде дуже складно. Ми в Маріуполі завжди чекаємо Андрія і готові допомогти подолати нинішні труднощі. Він знає про це", – цитує Бабича sport.ua.

В минулому сезоні УПЛ Борячук провів 26 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.