toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ

Бабич: Ми старались вивести Борячука з психологічної ями, але не вдалось

20:33 856 Читать на русском
Бабич: Ми старались вивести Борячука з психологічної ями, але не вдалось
Андрій Борячук / Фото УАФ

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив фізичний і психологічний стан форварда Андрія Борячука.

"Андрій, напевно, – один з найталановитіших гравців, з якими я коли-небудь працював. У нього величезний потенціал, прекрасні задатки.

Зінченко зізнався про стосунки із сексуальною українською ведучою

Але при цьому Борячук – дуже емоційна і сприйнятлива людина. На початку цього року у нього відбулася дуже неприємна ситуація в особистому плані. Ми його зрозуміли, підтримали і намагалися вивести з психологічної ями – через тренування, через ігри, через футбол. На жаль, не вийшло. Через свій емоційний стан Борячук виглядав не дуже переконливо на полі, перестав потрапляти в стартовий склад, частіше виходив на заміну.

Ференцварош з українцями в Лізі чемпіонів перемагає Лудогорець – Харатін забив гол, Зубков віддав два асисти

Влітку ми з ним розмовляли. Я наводив приклади Зубкова та Ігнатенка, які зуміли розкрити свої сильні якості в Маріуполі і поїхали в Будапешт. Борячук теж хоче грати в європейському чемпіонаті, але для цього потрібно попрацювати, показати себе в Лізі Європи, в чемпіонаті України. А якщо пропустити підготовчий період, це зробити буде дуже складно. Ми в Маріуполі завжди чекаємо Андрія і готові допомогти подолати нинішні труднощі. Він знає про це", – цитує Бабича sport.ua.

В минулому сезоні УПЛ Борячук провів 26 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.

blog_ava
Президент Десни заявив, що 4-5 клубів можуть припинити участь в УПЛ – існує загроза виникнення двох чемпіонатів
15:54
5862
Теги
Маріуполь Маріуполь Олександр Зубков Олександр Зубков Олександр Бабич Олександр Бабич Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Андрій Борячук Андрій Борячук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
37
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук