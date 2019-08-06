Шахтер заявил на УПЛ нападающего, который отказался переходить в Мариуполь

Нападающий Андрей Борячук, вероятно, останется в Шахтере на сезон 2019/20.

Донецкий Шахтер заявил на чемпионат Украины нападающего Андрея Борячука, сообщает официальный сайт УПЛ. Форвард будет выступать под 23 номером.

Бабич: Мы старались вывести Борячука из психологической ямы, но не удалось

Напомним, ранее ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сообщал, что Борячук не хочет отправляться в аренду в Мариуполь. Форвард предпочитает остаться в Шахтере или отправиться за границу.

Заметим, что прошлый сезон Борячук провел именно в азовской команде. В УПЛ 23-летний футболист провел 26 поединков, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання