Шахтар з самого початку поєдинку захопив ініціативу. Мораєс мав кілька нагод, проте форвард пробивав вище воріт або удар був досить простим для голкіпера. Наприкінці першого тайму "гірники" вийшли вперед. Коноплянка отримав м'яч на правому краю штрафного, хитнув захисника та прострілив вздовж воріт – інший суперник зрізав м'яч у сітку.

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А вже за 2 хвилини Євген оформив дубль: Фернандо перехопив м'яч, вийшов віч-на-віч з воротарем та не зміг його переграти, але Коноплянка забив вже у порожні ворота. У другій половині голів не було, тому Шахтар впевнено довів матч до перемоги.

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