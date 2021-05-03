Шахтар зацікавлений у запрошенні Гаттузо – італійський ЗМІ розсекретив солідний список претендентів на фахівця
Донецькому Шахтарю все наполегливіше приписують пошуки майбутнього тренера в чемпіонаті Італії.
Останнім часом на посаду головного тренера "гірників" активно сватали наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі. За інформацією редакції італійського видання Campania Sport, Шахтар також оцінює можливість запросити Дженнаро Гаттузо, який в кінці сезону покине Наполі.
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"Перебування Гаттузо в Неаполі – вирішене питання. З четвертим місцем в турнірній таблиці, що означало б кваліфікацію в Лігу чемпіонів на наступний сезон, або без нього Гаттузо в майбутньому піде в інший клуб. Інтерес до нього проявили кілька команд – Тоттенхем, Фіорентина, Шахтар та інші", – цитує своїх колег Arena Napoli.
Нагадаємо, Дженнаро Гаттузо, який став легендою в Мілані, тренерську кар'єру розпочав у 2013 році в швейцарському Сьйоні. З листопада 2017-го по травень 2019 року очолював Мілан, а з грудня 2019-го працює в Наполі, з яким у першому сезоні виграв Кубок Італії.
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