Останнім часом на посаду головного тренера "гірників" активно сватали наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі. За інформацією редакції італійського видання Campania Sport, Шахтар також оцінює можливість запросити Дженнаро Гаттузо, який в кінці сезону покине Наполі.

"Моє рішення не буде якоюсь сенсацією": Де Дзербі – про можливість очолити Шахтар

"Перебування Гаттузо в Неаполі – вирішене питання. З четвертим місцем в турнірній таблиці, що означало б кваліфікацію в Лігу чемпіонів на наступний сезон, або без нього Гаттузо в майбутньому піде в інший клуб. Інтерес до нього проявили кілька команд – Тоттенхем, Фіорентина, Шахтар та інші", – цитує своїх колег Arena Napoli.

Нагадаємо, Дженнаро Гаттузо, який став легендою в Мілані, тренерську кар'єру розпочав у 2013 році в швейцарському Сьйоні. З листопада 2017-го по травень 2019 року очолював Мілан, а з грудня 2019-го працює в Наполі, з яким у першому сезоні виграв Кубок Італії.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру